Chinesische Studie : 80 Prozent der Corona-Infektionen haben milden Verlauf

Peking Nur in wenigen Fällen verläuft eine Corona-Infektion gefährlich. Das zeigt eine umfangreiche chinesische Studie. In rund fünf Prozent der Fällen verläuft die Infektion lebensbedrohlich, besonders gefährlich sind Menschen mit Vorerkrankungen.

Laut der bisher umfassendsten Studie zum neuartigen Coronavirus in China haben die meisten Infektionen einen harmlosen Verlauf. 80,9 Prozent der Infektionen seien als mild einzustufen, heißt es in der Studie, die am Dienstag im „Chinese Journal of Epidemiology“ veröffentlicht wurde und für die das Chinesische Zentrum für Seuchenkontrolle und -vorbeugung Daten über 72.314 Infektionen auswertete. 13,8 Prozent der Fälle sind hingegen ernst, 4,7 Prozent der Infektionen sogar lebensgefährlich.