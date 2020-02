„Rassistische Schlagzeilen“ : China entzieht US-Journalisten Akkreditierung

Peking China hat drei US-amerikanischen Journalisten wegen einer als rassistisch und verleumdend bezeichneten Schlagzeile die Akkreditierung entzogen. Laut Außenamtssprecher Geng Shuang hätten die verantwortlichen Redakteure das chinesische Volk empört.

Das Außenministerium teilte am Mittwoch mit, die Überschrift „China Is the Real Sick Man of Asia“ - „China ist der wahre kranke Mann Asiens“ - über einem Meinungsbeitrag zur Coronavirus-Epidemie schade den Anstrengungen der Regierung und des chinesischen Volkes im Kampf gegen die Krankheit. Der Beitrag erschien am 3. Februar im „Wall Street Journal“ und wurde unter dem Namen des Professors vom New Yorker Bard College, Walter Russell Mead, veröffentlicht.