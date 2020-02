Punktesystem für potenzielle Migranten : Johnson-Kabinett legt neue Einwanderungsregeln ab 2021 vor

London Großbritanniens konservative Regierung will nach dem Brexit die Einwanderung von Geringqualifizierten massiv einschränken und dafür gezielt Fachkräfte anlocken. Geplant sei ein Punktesystem, das Fähigkeiten, Qualifikationen, Gehälter und Berufe potenzieller Migranten prüfe.

Für eine Chance auf eine Beschäftigung in Großbritannien sollen Interessierte ab 2021 ein Jobangebot mit einem Jahresgehalt von mindestens 25 600 Pfund (rund 30 100 Euro) vorweisen müssen, kündigte Innenministerin Priti Patel am Dienstag an. Die Schwelle läge damit niedriger als das Salär von 30 000 Pfund, das bisher für Migranten aus Nicht-EU-Ländern festgesetzt wurde.