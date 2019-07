Rettung auf dem Meer : So ist die Rechtslage bei Seenot

Such- und Rettungsmission im Mittelmeer vor der libyschen Küste am 27. Januar 2018. Foto: dpa

Valletta Menschen, die sich in Seenot befinden, müssen gerettet werden. Das ergibt sich laut Rechtsexperten aus der Tradition des Seefahrt und dem Völkergewohnheitsrecht. Das gilt für staatliche und private Schiffe.

„Seenot“ ist nicht genau definiert. Generell muss denen geholfen werden, die von allein „nicht in Sicherheit gelangen können und auf See verloren gehen“ - egal ob auf hoher See oder in Küstengewässern. Darunter fällt auch, wenn Boote überbelegt oder manövrierunfähig sind, oder wenn Nahrung und Wasser fehlen. Zur Rettung verpflichtet sind Schiffe, die zufällig Menschen in Seenot entdecken, genauso wie Rettungsschiffe wie die „Sea-Watch 3“.