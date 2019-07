Nach 31 Jahren Pause : Japan nimmt kommerziellen Walfang wieder auf

Das Walfangfabriksschiff Nisshin Maru verlässt den Hafen Shimonoseki zum ersten kommerziellen Walfang seit 31 Jahren. Japan will bis zum Ende des Jahres 227 Wale töten. Das gab das Fischereiministerium am Montag zum Auftakt des Beginns der ersten kommerziellen Jagd auf die Meeressäuger seit 31 Jahren bekannt. Foto: dpa/-

Tokio In den vergangenen Jahren wurden Wale von japanischen Walfänger offiziell nur zu Forschungszwecken gejagt. Nachdem Tokio aus der Internationalen Walfangkommission ausgetreten ist, geht der kommerzielle Walfang nun wieder los.

Nach 31 Jahren macht Japan in seinen Hoheitsgewässern wieder Jagd auf Wale. Die Fangquote bis zum Jahresende sei auf 227 Wale festgesetzt worden, teilte die Fischereibehörde mit. Am Montag stachen Boote für die ersten kommerziellen Jagden seit 1988 in See. Damals war Japan offiziell auf Walfang zu Forschungszwecken umgeschwenkt.