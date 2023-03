Proteste in Frankreich Ein Hauch von Bürgerkrieg

Wie sehr diese Revolution heute noch in den Köpfen verankert ist, zeigten die Proteste der vergangenen Tage auf der Pariser Place de la Concorde. Dort, wo 1793 der französische König hingerichtet worden war, verbrannten Demonstrierende Bilder Macrons und riefen: „Ludwig XVI. haben wir enthauptet. Mit Macron können wir von vorne anfangen.“ Dass der Präsident so viel Hass auf sich zieht, liegt auch an seiner Inszenierung als starker Mann. In einem Interview sagte er bereits 2015: „Es gibt in Frankreichs demokratischem Prozess und seiner Funktionsweise einen Abwesenden: den Monarchen. Ich glaube zutiefst, dass die Franzosen seinen Tod nicht wollten.“