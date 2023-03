Kritik an App Widerstand gegen TikTok in den USA wächst

Das Gesetz sieht diese Einschränkungen auch für andere Netzwerk-Dienste wie Facebook und Instagram vor. Dass Cox das Gesetz an dem Tag unterzeichnete, an dem TikTok-Chef Shou Zi Chew auf dem „heißen Stuhl“ vor dem „House Energy and Commerce Committee“ aussagte, halten nur wenige Analysten für einen Zufall. Es signalisiert die Richtung, in die der Zug für TikTok abgefahren ist.