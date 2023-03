Gekaufter Staatsanwalt? Welche Verschwörungserzählung um Soros und Trump kursiert

Das Geld an Color of Change sei jedoch nicht für Bragg bestimmt gewesen, betonte Soros' Sprecher Michael Vachon. Die Spende sei nicht direkt an Braggs Wahlkampfteam gegangen, und die beiden hätten sich auch nie persönlich getroffen oder telefonisch oder online gesprochen.

Die Zuwendung von Soros sei in Einklang mit anderen ähnlichen Förderungen gewesen, sagte Sprecher Vachon. So habe Soros seit 2015 zahlreiche Beiträge zur Unterstützung von reformorientierten Staatsanwälten und -anwältinnnen im ganzen Land geleistet. Der Sponsor selbst erklärte in einem Text 2022, er stehe solchen potenziellen Anklägern zur Seite, weil sie in Veränderungen investierten, die er für gut befinde: beispielsweise Programme für psychische Gesundheit oder Reformen im Umgang mit der Drogenproblematik.