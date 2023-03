Ex-US-Präsident unter Druck Geschworene im Vergewaltigungsprozess gegen Trump sollen anonym bleiben

Die frühere „Elle“-Kolumnistin wirft Trump vor, sie in den 1990er Jahren im Luxuskaufhaus Bergdorf Goodman im New Yorker Stadtteil Manhattan in einer Umkleidekabine vergewaltigt zu haben. Trump bestreitet sowohl den Übergriff als auch die Autorin überhaupt zu kennen - wenngleich er wiederholt erklärt hat, sie sei „nicht mein Typ“.