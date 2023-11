Totenwache für Opfer Gewaltexzesse auf Dorffest bewegen Frankreich

Nach einer Messerattacke junger Leute auf einem Dorffest mit einem Toten und etlichen Verletzten ist in Frankreich eine Debatte über die Umstände der Gewalt entbrannt. Präsident Emmanuel Macron und Premierministerin Élisabeth Borne verurteilten die Attacke in der Ortschaft Crépol, bei der am Wochenende ein 16-Jähriger ums Leben kam. In der Kirche des 500-Einwohner-Ortes war am Donnerstag am Vorabend seiner Beisetzung eine Totenwache geplant. Einem Trauermarsch für den jungen Oberschüler und Rugbyspieler hatten sich am Mittwoch bereits rund 6000 Menschen angeschlossen.