Baerbock auf sensibler Visite in Georgien Grenzerfahrung einer Außenministerin

Wie sehr Georgien nach Europa strebt, gleichzeitig aber eine Nähe zu Russland nicht aufgeben will, dies versucht die deutsche Außenministerin bei ihrem Besuch in Tiflis weiter zu erfahren. Der Wille der Mehrheit der Bevölkerung, die nach Umfragen in EU und Nato will, muss mit dem Handeln der Regierung in Tiflis noch in Balance gebracht werden. Als Zeichen ihrer Solidarität mit der Demokratiebewegung besucht Baerbock am Morgen gleich zum Auftakt ihres dichten Programms die Nichtregierungsorganisation „Georgian Young Lawyers Association“. Die jungen Anwälte sorgen sich um die Rechtsstaatlichkeit im Lande und wollen eine Justiz nach europäischen Standards.