„Leichtsinnige Aussagen“ : Nordkorea beschuldigt USA keine Atomgespräche zu wollen

Seoul Nordkorea habe am Sonntag zwei Raketen ins Meer abgefeuert, das berichteten Japan sowie Südkorea. US-Außenminister Pompeo sprach daraufhin von weiterer Druckausübung auf Machthaber Kim Jong-un. Nun hat Nordkorea gegenüber den USA schwere Vorwürfe geäußert.

In der Stellungnahme hieß es, Pompeos Aussagen zeigten, dass die USA keine Strategie hätten, „einen Countdown der Konfrontation zu stoppen“. Seine Kommentare hätten „das vom US-Präsidenten aufgestellte Schild für einen Dialog ernsthaft beschädigt“, und das Ganze sei ein „Lockvogel“ gewesen, um Zeit zu schinden und „ein Umfeld zu schaffen, das für ihn selbst vorteilhaft ist“. Dies bezog sich auf einen persönlichen Brief, den Donald Trump jüngst dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un geschickt hatte. Laut Angaben aus Pjöngjang bot Trump in dem Schreiben Hilfe bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie an und hatte das Ziel, gute Beziehungen zu bewahren.