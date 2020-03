Kritik an Waffentests : Nordkorea feuert neue Raketen ab

Kritik an Waffentests

Seoul Nordkorea setzt seine Raketentests und Militärübungen zur „nuklearen Abschreckung“ fort. Aus den Nachbarländern Japan und Südkorea kommt heftige Kritik.

Nordkorea hat wieder Raketen getestet. Drei Geschosse seien am Montag in Sondok an der Ostküste abgefeuert worden und bis zu 200 Kilometer geflogen, bevor sie zwischen der Koreanischen Halbinsel und Japan ins Meer gefallen seien, teilte der südkoreanische Generalstab mit.