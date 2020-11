Als erste Frau : Prowestliche Maia Sandu gewinnt Präsidentenwahl in Moldau

Prowestliche Maia Sandu gewinnt Präsidentenwahl in Moldau

Chisinau Zum ersten Mal in der Geschichte der Republik Moldau hat eine Frau die Präsidentschaftswahlen gewonnen. Die Politikerin Maia Sandu gilt als pro-westlich. Sie konnte sich mit gut 58 Prozent der Stimmen durchsetzen.

Als erste Frau in der Geschichte der Republik Moldau hat die proeuropäische Politikerin Maia Sandu die Präsidentenwahl gewonnen. Die 48 Jahre alte Oppositionspolitikerin, die für einen entschlossenen Kampf gegen Korruption steht, erhielt zudem die Rekordzahl von 942 694 Stimmen. Die frühere Regierungschefin setzte sich mit 57,75 Prozent der Stimmen gegen den russlandfreundlichen Amtsinhaber Igor Dodon durch. Das teilte die Wahlleitung in der Hauptstadt Chisinau nach Auszählung aller Stimmen am Montag mit.