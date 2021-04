Kreml-Kritiker : Nawalny-Regionalbüros in Russland als "extremistisch" eingestuft

Moskau Wie befürchtet, steht das Nawalny-Netzwerk nun auf der Liste der Finanzaufsichtsbehörde und gilt damit als „extremistisch“ eingestuft. Im Zuge dessen kommt es auch zu Verhaftungen.

Die Regionalbüros der Organisation des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny sind in Russland als "extremistisch" eingestuft worden. Das Nawalny-Netzwerk wurde am Freitag auf die Liste der "terroristischen und extremistischen" Organisationen der Finanzaufsichtsbehörde Rosfinmonitoring gesetzt, wie diese in einer Aktualisierung ihrer Liste bekanntgab. Die Regionalbüros hatten sich am Donnerstag bereits selbst aufgelöst, um einem kompletten Verbot infolge der befürchteten Einstufung als "extremistisch" zuvorzukommen.