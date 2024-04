“Genug eigene Probleme“ Botsuana lehnt Abschiebe-Deal mit Großbritannien ab

Auch Botsuana hat die Regierung in London als ein Aufnahmeland für Asylsuchende im Blick gehabt, die irregulär nach Großbritannien einreisen. Das Königreich sei über diplomatische Kanäle mit einer entsprechenden Anfrage an sein Land herangetreten, doch habe man abgelehnt, bestätigte der botsuanische Außenminister Lemogang Kwape in einem Telefoninterview des südafrikanischen Nachrichtensenders Newzroom Afrika. Wann sich Großbritannien an Botsuana wandte, sagte Kwape nicht.