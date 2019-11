Kommentar zur Situation der Uiguren : Europa muss gegen China aufbegehren

Eine Angehörige der uigurischen Minderheit in China versucht einen Polizisten zu packen, während einer Demonstration in Ürümqi in der Unruheregion Xinjiang in Nordwestchina. (Archivbild). Foto: dpa/Oliver Weiken

Meinung Düsseldorf Hinweise gab es schon seit Jahren, doch nun belegen auch detaillierte Dokumente aus dem Innersten des chinesischen Machtapparats die Existenz eines monströsen Gulags in Chinas Nordwestprovinz Xinjiang.

Hunderttausende Angehörige der muslimischen Minderheit der Uiguren werden dort in Zwangslagern eingesperrt und einer Gehirnwäsche unterzogen. Dort soll die Kultur eines ganzen Volkes ausgelöscht werden. Und wer sich widersetzt, der riskiert sogar die physische Eliminierung. Selbst außerhalb der Lager müssen sich die Menschen fühlen wie in einem Freilichtgefängnis. Mit allen Mitteln eines Hightech-Überwachungsstaats werden die Uiguren rund um die Uhr kontrolliert und bespitzelt. Moscheen werden abgerissen, historische Stadtviertel dem Erdboden gleichgemacht. So soll alles ausradiert werden, was an eine eigenständige uigurische Identität erinnert.