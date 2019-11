Sicherheit der Passagiere riskiert : London entzieht Uber die Fahrlizenz

Eine Frau hält ein Smartphone mit der App des Anbieters Uber in den Händen. (Symbolfoto). Foto: AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS

London Die Londoner Verkehrsbetriebe verweigern dem Fahrdienstvermittler Uber eine neue Lizenz für die britische Hauptstadt. Sie werfen dem Fahrdienstleister vor, Passagiere unversichert gefahren zu haben.

Als Begründung verwies Transport for London (TfL) am Montag auf mehrere Verstöße, mit denen der Taxi-Konkurrent Passagiere und ihre Sicherheit riskiert habe. Die Lizenz läuft Montagmitternacht aus. Uber kündigte einen Einspruch gegen die Entscheidung an und bezeichnete sie als außergewöhnlich und falsch. Während des laufenden Streits kann der Konzern weiter Fahrten anbieten.