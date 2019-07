Informationen über ein bedrohtes Volk : Meerbuscher wollen den Uiguren helfen

Beim fünften Länderabend im Pappkarton in Strümp standen die Probleme des verfolgten Volks in Asien im Mittelpunkt. Es gab nicht nur landestypisches Essen, sondern auch viele Informationen.

Zu Beginn des Abends hatte der Uigure Murat, der in Meerbusch lebt, mit Hilfe der Arte-Dokumentation „Die Uiguren – ein Volk in Gefahr“ über die Situation in seinem Heimatland informiert. Ähnlich wie in Tibet versucht die chinesische Regierung, die Uiguren zu assimilieren und hat dazu in der ganzen Provinz riesige Umerziehungslager eingerichtet. Auch Murats Bruder ist vor acht Monaten in einem der geschätzt 100 Lager, wo Folter und Gehirnwäsche an der Tagesordnung sind, verschwunden. Die Familie hat seitdem nichts mehr von ihm gehört. Rund eine Million Menschen sollen interniert sein. In den Welt-Nachrichten hört man selten etwas darüber. „Wenn es so weiter geht, wird es das Volk der Uiguren mit seiner alten Kultur bald nicht mehr geben“, befürchtete Murat.