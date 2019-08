Geplante Ausschussreise : China will Bundestagsabgeordnete nicht ins Land lassen - Bundestag schaltet sich ein

China will Bundestagsabgeordnete nicht ins Land lassen - Bundestag schaltet sich ein

Berlin Die Grünen-Politikerin Margarete Bause ist Sprecherin im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe des Bundestags. Als Teil einer Delegation des Digitalausschusses sollte sie mit nach China reisen. Doch Peking sperrt sich.

Der Bundestag hat bei der chinesischen Botschaft wegen des Einreiseverbots für Mitglieder des Ausschusses digitale Agenda des deutschen Parlaments interveniert. Eine Bundestags-Sprecherin bestätigte am Montag in Berlin einen entsprechenden Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ . Das Parlament habe China insbesondere aufgefordert, die deutsche Entscheidung zur Besetzung der geplanten Delegation als „selbstbestimmte Angelegenheit des Bundestages zu akzeptieren“.

Die Grünen-Politikerin hatte in der Vergangenheit immer wieder der chinesischen Regierung vorgeworfen, Menschenrechte einzuschränken. Dabei setzte sie sich besonders für verfolgte Minderheiten in China ein, etwa die muslimischen Uiguren in der Provinz Xinjiang.