Absage an regierungskritische Demonstranten : Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam lehnt Zugeständnisse ab

Hongkong Der Ausgang der Bezirkswahlen in Hongkong zeigt deutlich den Wunsch nach mehr Demokratie. Regierungschefin Lam lehnt es jedoch ab, den Demonstranten entgegenzukommen.

Trotz der Ergebnisse der Lokalwahlen in Hongkong hat Regierungschefin Carrie Lam jeglichen Zugeständnissen an die regierungskritischen Demonstranten eine Absage erteilt. Sie werde den Dialog beschleunigen und plane, ein Komitee einzusetzen, das tiefsitzende soziale Probleme bewerten solle, die zu dem Groll beigetragen hätten, sagte Lam am Dienstag bei ihrer wöchentlichen Pressekonferenz.

Die prodemokratische Opposition in Hongkong hatte die Bezirkswahlen am Sonntag mit einem Erdrutschsieg für sich entschieden. Etwa 90 Prozent der Sitze in den Bezirksräten gingen an die prodemokratischen Kräfte, die damit in 17 von 18 Bezirksräten die Kontrolle inne haben.