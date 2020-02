Nachruf auf Ägyptens Ex-Präsident Hosni Mubarak : Er wollte stets die ganze Macht

Ägyptens ehemaliger Staatspräsident ist tot. 30 Jahre lang herrschte er in Kairo, bis ihn der „Arabische Frühling“ aus dem Amt fegte. Wer ihm zustimmte, bekam seine Milde zu spüren, gegen den Rest zeigte er Härte.

Ein Gewaltherrscher wie Saddam Hussein im Irak war er nicht. Auch kein Despot wie Muammar al Gaddafi in Libyen, ganz zu schweigen von den Assads in Syrien, die Hunderttausende Landsleute auf dem Gewissen haben. Hosni Mubarak war ein Autokrat, ein Alleinherrscher, der die ganze Staatsmacht für sich beanspruchte. Manche bezeichneten ihn als gestrengen Vater. Wer ihm zustimmte, bekam seine Milde zu spüren; gegen den Rest zeigte er Härte. Am Dienstag ist der ehemalige ägyptische Präsident in Kairo gestorben. Er wurde 91 Jahre alt.