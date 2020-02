Neues Einbürgerungsgesetz : Gewalt und Tote bei Protesten während Trumps Besuch in Indien

Neu Delhi In Indien sind bei Protesten gegen das neue Einbürgerungsgesetz mindestens fünf Menschen gestorben. Die Proteste fanden während eines Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump statt, der für die Erhaltung der Religionsfreiheit in Indien werben wollte.

Während US-Präsident Donald Trumps Staatsbesuch in Indien hat es in der Hauptstadt Neu Delhi gewaltsame Proteste mit mehreren Toten gegeben. Hintergrund der Zusammenstöße ist ein von dem indischen Premier Narendra Modi durchgedrücktes Einbürgerungsgesetz, das nach Ansicht von Kritikern gezielt Muslime diskriminiert. Bei den Protesten starben seit Montag mindestens fünf Menschen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Polizeikreisen erfuhr. Außerdem seien Fahrzeuge und Geschäfte in Brand gesetzt und mehr als zwei Dutzend Menschen von Ziegelsteinen verletzt worden, die von Befürwortern und Gegnern des Gesetzes geworfen worden seien.