Amnesty International : Mahnwache für inhaftierten Journalisten in Ägypten

Die Gruppe wollte mit ihrer Mahnwache auf die fehlende Meinungs- und Pressefreiheit in Ägypten hinweisen. Sie forderte außerdem die Freilassung eines inhaftierten Journalisten.

Außerdem forderten sie die Freilassung von Mohamed Salah, einem Journalisten, der seit dem 26. November 2019 in Haft ist, sowie die Aufklärung des Vorwurfs, dass die Journalistin Solafa Magdy in einem ägyptischen Gefängnis folterähnlichen Misshandlungen ausgesetzt wurde.

Mohamed Salah wurde zusammen mit zwei weiteren Journalisten in einem Café in Kairo, festgenommen. Am folgenden Tag ordneten Staatsanwälte die Inhaftierung der Journalisten auf Grund von „Beitritt zu einer terroristischen Organisation“, „Verbreitung falscher Nachrichten“, und „Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation“ an.