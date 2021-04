Säbelfechten : Anna Limbach ficht um das Olympia-Ticket für Tokio

Dormagen Derweil laufen in Kairo seit Sonntag die Fecht-Weltmeisterschaften der Kadetten und Junioren ohne Beteiligung von Top-Nationen wie Deutschland, Italien und Ungarn.

(sit) In Kairo laufen seit Sonntag die Fecht-Weltmeisterschaften der Kadetten und Junioren. In normalen Zeiten eine Bühne, auf der sich der Nachwuchs des TSV Bayer Dormagen der internationalen Konkurrenz stellen würde. In enger Abstimmung mit der medizinischen Kommission des Deutschen Fechter-Bundes, die keine Teilnahmeempfehlung ausgesprochen hatte, war der Deutsche Fechter-Bund aber schon Anfang März zu dem Entschluss gekommen, in Ägypten nicht an den Start zu gehen. Wegen der Corona-Pandemie haben weitere Top-Nationen wie Italien und Ungarn, aber auch China, Japan und England auf eine Teilnahme verzichtet. „Von uns hätten wohl sechs Leute Chancen gehabt, dabeizusein“, sagt TSV-Fechtkoordinator Olaf Kawald, der zwar voll hinter der Entscheidung steht, jedoch sehr genau weiß, „wie hart das gerade für die Endjahrgänge ist, die jetzt zu den Aktiven wechseln.“