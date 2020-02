Vorwahlen in den USA : Darum ist der „Super Tuesday“ für die Kandidaten so wichtig

Washington Die Präsidentschaftsbewerber in den USA blicken auf den „Super Tuesday“. Bei den Vorwahlen am 3. März gibt es rund ein Drittel aller Delegiertenstimmen zu gewinnen. Der Tag könnte zumindest bei den Demokraten eine erste Vorentscheidung bringen.

Die aussichtsreichen Bewerber im Kampf der US-Vorwahlen blicken schon seit einigen Tagen auf den „Super Tuesday“ am 3. März, an dem mehr als ein Dutzend US-Staaten abstimmen. Dabei gibt es gut ein Drittel aller verfügbaren Delegiertenstimmen zu holen.

Die Senatorin Elizabeth Warren hat schon früh einen Wahlkampfauftritt in Virginia geplant. Senator Bernie Sanders reist nach North Carolina und danach weiter nach Texas. Der frühere Bürgermeister der Stadt South Bend, Pete Buttigieg, hat vor allem Termine in Kalifornien geplant.

Die vier Staaten stimmen alle am 3. März ab, daneben zahlreiche weitere wie Alabama, Colorado, Maine und Utah. Der „Super Tuesday“ schließt auch die Staaten Massachusetts und Vermont ein, die Warren und Sanders im US-Senat vertreten. Vor allem wegen der bevölkerungsreichsten US-Staaten Kalifornien und Texas sind an dem Tag mehr als 1300 Delegierte für den Parteitag der Demokratischen Partei zu gewinnen.

Der „Super Tuesday“ kann dadurch eine erste Vorentscheidung im Wahlkampf der Demokraten bringen. Alles zum Zeitplan der US-Wahl lesen Sie hier. Sanders und Buttigieg können zeigen, dass sie Wähler landesweit ansprechen können, und zwar auch nicht weiße Wähler. Die beiden ungleichen Kandidaten hatten bei den Vorwahlen in den mehrheitlich weißen US-Staaten Iowa und New Hampshire die ersten Plätze erobert.

Warren und Ex-Vizepräsident Joe Biden, die bisher enttäuschten, könnte ein Erfolg am „Super Tuesday“ noch einmal nach vorne bringen. Senatorin Amy Klobuchar, die in New Hampshire auf einen guten dritten Platz kam, gilt mittlerweile als mögliche Geheimfavoritin, muss aber noch ein landesweites Wahlkampfteam aufbauen. Spannend wird vor allem auch, wie der frühere New Yorker Bürgermeister und Milliardär Michael Bloomberg abschneidet. Bloomberg hat monatelang seinen Wahlkampf auf den „Super Tuesday“ ausgelegt und die vier Vorwahlen bis dahin ausgelassen. Er machte am Mittwoch in Tennessee Wahlkampf.