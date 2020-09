Gazastreifen : Hamas verkündet Waffenruhe mit Israel

Ein Hamas-Polizist bewacht eine Betonbarriere an einer Straße, die zum nördlichen Jabalia-Lager und zum Bait Lahiya-Lager führt (Archivfoto). Foto: dpa/Mohammed Talatene

Gaza/Tel Aviv Nach intensiver Vermittlung Katars hat die im Gazastreifen herrschende Hamas am Montagabend eine neue Waffenruhe mit Israel verkündet. Israel hat nach der Vereinbarung einen Grenzübergang für Waren wieder geöffnet.

In der Mitteilung Sinwars hieß es, als Teil der Bemühungen um eine Beruhigung sollten eine Reihe von Projekten verkündet werden. Diese sollten die Lage der Palästinenser im Gazastreifen verbessern und die Folgen der Corona-Krise lindern.

Israel hat nach der Vereinbarung einer Waffenruhe mit der im Gazastreifen herrschenden Hamas einen Grenzübergang für Waren wieder geöffnet. Eine Sprecherin der zuständigen Cogat-Behörde bestätigte am Dienstag, der Übergang Kerem Schalom am Gazastreifen sei offen. Die Einfuhr von Treibstoff in das blockierte Gebiet ist wieder erlaubt. Auch die vor zwei Wochen gesperrte Fischereizone vor dem Küstenstreifen soll laut der Vereinbarung wieder auf 15 Seemeilen (28 Kilometer) ausgeweitet werden.