Koalition der Sozialdemokraten mit albanischer Minderheit : Zoran Zaev erneut Regierungschef in Nordmazedonien

Skopje Um Mitternacht wäre die Frist abgelaufen - kurz zuvor billigte das Parlament in Nordmazedonien eine Koalition mit der Partei der albanischen Minderheit. Der Sozialdemokrat Zoran Zaev wird damit erneut Regierungschef.

In Nordmazedonien sind die Sozialdemokraten an die Regierung zurückgekehrt. Anderthalb Monate nach der Wahl billigte das Parlament in Skopje am Sonntag das neue Regierungsbündnis zwischen den Sozialdemokraten und der größten Partei der albanischen Minderheit, der Demokratischen Union für Integration (DUI). Der Sozialdemokrat Zoran Zaev übernahm damit erneut das Amt des Regierungschefs.