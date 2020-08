Parlamentswahlen im Mai : Libysche Regierung gibt Waffenruhe bekannt

Kairo Die von den Vereinten Nationen unterstützte libysche Regierung in Tripolis hat einen Waffenstillstand verkündet. Zugleich rief sie am Freitag zur Entmilitarisierung der wichtigen Stadt Sirte auf.

Das Auswärtige Amt drängt nach der Ausrufung eines sofortigen Waffenstillstands in Libyen auf dessen Einhaltung. „Wir hoffen und erwarten, dass sich nun alle Akteure in Libyen weiter auf dieses konstruktive Vorgehen einigen können und auch diesen möglichst konstruktiven Weg weiter gehen können“, sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Freitag in Berlin. Man kenne noch nicht alle Details, aber „nach all dem, was wir in diesem Moment hören, könnte das ein wichtiger Schritt sein hin zu einer Befriedung und zur weiteren Lösung des Libyenkonflikts auch im Sinne des Berliner Prozesses“.