Ex-Premiers in Beirut : Botschafter in Berlin soll Regierungschef im Libanon werden

Beirut Mustapha Adib, der libanesische Botschafter in Berlin, soll nach dem Willen ehemaliger Premiers neuer Ministerpräsident werden. Nach der Explosionskatastrophe stehen die Spitzenpolitiker unter Druck. Die Hisbollah scheint zur Kooperation bereit.

Der libanesische Botschafter in Deutschland hat möglicherweise Chancen auf das Ministerpräsidentenamt in seiner Heimat. Mustapha Adib wurde am Abend von vier früheren Regierungschefs als Kandidat empfohlen. Die einflussreichen Sunniten trafen sich und veröffentlichten in Beirut eine Erklärung, in der es heißt: "Bei dem Treffen kamen sie überein, Botschafter Mustapha Adib als Regierungschef zu nominieren.”