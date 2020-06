Äußerung von Donald Trump : George Floyd würde Arbeitsmarktzahlen in USA als „großartig“ bezeichnen

George Floyd würde Arbeitsmarktzahlen in USA als „großartig“ bezeichnen

Washington US-Präsident Donald Trump hat mit der Aussage für Erstaunen gesorgt, der bei einem brutalen Polizeieinsatz getötete Afroamerikaner George Floyd würde sich über die guten Arbeitsmarktzahlen freuen.

"Hoffentlich schaut George genau jetzt herab und sagt: 'Unserem Land passiert eine großartige Sache'", sagte Trump am Freitag, nachdem die Arbeitslosenquote inmitten der Corona-Krise überraschend gesunken war.

Die Arbeitslosenquote in den USA war im Mai überraschend auf 13,3 gesunken. Das ist zwar nach wie vor ein sehr hoher Wert, aber ein Rückgang im Vergleich zum April mit 14,7 Prozent. Allerdings profitierten Afroamerikaner nicht von dieser Besserung am Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosenquote von Schwarzen stieg im Mai leicht auf 16,6 Prozent an. Als ein Journalist Trump darauf ansprach, antwortete der Präsident nicht.