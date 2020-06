Unterstützung für den US-Präsidenten bröckelt : Trump wütet gegen Parteifreundin

WASHINGTON Die Senatorin von Alaska geht als erste prominente Republikanerin auf Distanz zum Präsidenten. Der droht ihr damit, bei der nächsten Wahl ihre Konkurrenten zu unterstützen. Der Vorgang offenbart Trumps Nervosität.

(juhei) Donald Trump macht Reisepläne. „Nur wenige Menschen wissen, wo sie in zwei Jahren sein werden. Aber ich weiß es: Im großartigen Staat Alaska“, so der US-Präsident auf Twitter. Dort werde er Wahlkampf machen – und zwar gegen seine Parteifreundin, die Senatorin Lisa Murkowski.

Was war passiert? Die als moderat geltende Republikanerin hatte Trump scharf kritisiert. Es sei möglicherweise an der Zeit, „die Bedenken ernst zu nehmen, die wir in uns haben – und den Mut zu finden, nicht zu schweigen“, so Murkowski. Auch schloss sie sich Ex-Verteidigungsminister James Mattis an, der Trump vorgeworfen hatte, nicht einmal zu versuchen, das Land zu vereinen. Wahr, ehrlich, notwendig und überfällig seien dessen Worte gewesen, so die Senatorin. Sie ringe derzeit mit der Frage, ob sie den Präsidenten noch unterstützen könne.