Ex-Sicherheitsberater Michael Flynn : US-Demokraten werfen Trump nach Begnadigung Machtmissbrauch vor

Washington Donald Trump nutzt seine letzten Amtswochen, um einen ehemaligen Vertrauten zu begnadigen. Ein Sprecherin des Weißen Hauses nennt Michael Flynn einen „unschuldigen Mann“. Die Demokraten sind anderer Meinung.

Donald Trumps Begnadigung seines früheren Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn hat bei den oppositionellen Demokraten erboste Reaktionen ausgelöst. Der US-Präsident hatte den in die Russland-Affäre verstrickten Flynn in einer seiner letzten Amtswochen begnadigt. Der Ex-General hatte sich zuvor schuldig bekannt, die US-Bundespolizei FBI über seine Kontakte zum früheren russischen Botschafter in den USA belogen zu haben.