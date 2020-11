Wechsel im Weißen Haus : „Amerika ist zurück. Multilateralismus ist zurück. Diplomatie ist zurück.“

Washington Nach Trumps Blockade des Regierungsübergangs sieht sich der gewählte US-Präsident Joe Biden nicht in Verzug. Mit Kandidaten für wichtige Posten stellt er auch seine Vision internationaler Beziehungen vor.

Der gewählte US-Präsident Joe Biden sieht sein Team bei der Vorbereitung auf die Regierungsübernahme nicht allzu weit hinter dem Zeitplan. Der Prozess habe bereits begonnen und man liege nicht so weit zurück, wie zuvor gedacht, sagte Biden am Dienstag im Fernsehsender NBC. Es gebe viele Diskussionen und ernsthaftes Engagement.

Ebenfalls am Dienstag hat Biden den Führungsanspruch von Amerika in der Welt betont. Im Beisein der gewählten Vizepräsidentin Kamala Harris und mehrerer Kandidaten für außen- und sicherheitspolitische Schlüsselposten in der künftigen Regierung sagte Biden in klarer Anspielung auf den Kurs der USA unter der Regierung des Republikaners Donald Trump: „Es ist ein Team, das die Tatsache spiegelt, dass Amerika zurück ist, bereit, die Welt anzuführen, statt sich aus ihr zurückzuziehen.“ Mit seiner künftigen Regierungsmannschaft sei Amerika „bereit, unseren Gegnern entgegenzutreten, statt unsere Verbündeten zurückzuweisen, bereit, für unsere Werte einzutreten“.