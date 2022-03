Politik in den USA : Auch Florida verschärft sein Abtreibungsgesetz

Politik in den USA

Der Supreme Court prüft aktuell das Abtreibungsgesetz des Südstaats Mississippi. An diesem Modell orientiert sich auch Floridas neues Gesetz. Foto: dpa-tmn/David-Wolfgang Ebener

Tallahassee Nach der 15. Schwangerschaftswoche soll nach dem neuen Gesetz eine Abtreibung nur noch in Ausnahmefällen möglich sein. Angrenzende Bundesstaaten hatten bereits schärfere Gesetz erlassen haben.

Als jüngste Verschärfung von Abtreibungsgesetzen in den USA hat der Senat in Florida ein weitgehendes Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen nach der 15. Woche verabschiedet.

Am Donnerstag bewilligte der von Konservativen dominierte Senat des südlichen Bundesstaats die Einschränkung von Abtreibungen auf die ersten 15 Wochen einer Schwangerschaft. Floridas Gouverneur, der Republikaner Ron DeSantis, muss das Gesetz noch unterzeichnen. Damit wären Schwangerschaftsabbrüche in Florida im späteren Verlauf nur noch als Ausnahme möglich, etwa wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist oder der Fötus eine tödliche Anomalie aufweist, wie die Zeitung „USA Today“ berichtete.