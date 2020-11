Bessere Zusammenarbeit der Staaten : EU-Parlament will Obdachlosigkeit bis 2030 beenden

EU-Parlament will Obdachlosigkeit bis 2030 beenden

Bis 2030 will die EU die Obdachlosigkeit beenden. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Brüssel Bis zum Jahr 2030 soll die EU die Obdachlosigkeit in ihren Mitgliedsstaaten abschaffen. Dieses Ziel hat das Europaparlament ausgerufen. Die Abgeordneten fordern eine bessere Zusammenarbeit innerhalb der EU.

Das Europaparlament hat das Ziel ausgerufen, Obdachlosigkeit in der EU bis 2030 abzuschaffen. Dazu fordern die Abgeordneten ein entschiedeneres und besser abgestimmtes Vorgehen der EU-Institutionen und Mitgliedstaaten, wie aus einer verabschiedeten Resolution am Dienstag hervorgeht. Darin heißt es, EU-Länder sollten dringend langfristige nationale Strategien entwickeln und ein Ende der Obdachlosigkeit bis 2030 als Unionsziel festlegen. Es soll demnach nach dem Ansatz gehandelt werden, obdachlosen Menschen so schnell wie möglich eine permanente eigene Bleibe zu beschaffen, um dann gegebenenfalls weitere Unterstützung zu geben.