Medienbericht : Trump denkt offenbar über Begnadigung von Flynn nach

Washington Im Zuge von Ermittlungen zur Einflussnahme Russlands auf die US-Wahl von 2016 hatte Trumps ehemaliger Sicherheitsberater Flynn Falschaussagen zugegeben. Medienberichten zufolge könnte sich seine Lage ändern.

Der scheidende US-Präsident Donald Trump will laut Medienberichten seinen ehemaligen Sicherheitsberater Michael Flynn begnadigen. Trump soll Vertrauten gesagt haben, er wolle Flynn sowie weitere Personen begnadigen, so lange er noch im Amt sei, heißt es am Dienstag mehreren Medienberichten zufolge unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.