Wiederholung der Bürgermeister-Wahl : Heute geht es um mehr als Istanbul

Kandidat Ekrem Imamoglu zeigte sich noch am Samstag seinen jubelnden Unterstützern. Foto: REUTERS/MURAD SEZER

Istanbul Die Istanbuler sind am Sonntag erneut aufgerufen, ihren Bürgermeister zu wählen. Für die AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan geht es um viel. Die Wahl gilt aber auch als Test für die Demokratie in der Türkei.

Die Wahllokale der türkischen 16-Millionen-Metropole öffneten am Vormittag um 08.00 Uhr (07.00 Uhr MESZ) ihre Türen. Die erste Wahl am 31. März hatte der Oppositionskandidat Ekrem Imamoglu von der Republikanischen Volkspartei (CHP) knapp gewonnen. Unter dem Druck der Regierung ordnete die Wahlkommission Anfang Mai aber die Annullierung und Wiederholung des Urnengangs an.