Nordkoreas Machthaber schwärmt : Kim Jong Un hat Post und freut sich

Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA verbreitete am Samstag dieses Bild: Kim Jong Un liest den Brief von Donald Trump. Foto: REUTERS/KCNA

Pjöngjang Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat nach eigenen Angaben einen „exzellenten“ Brief von US-Präsident Donald Trump erhalten. Bringt der Briefverkehr die festgefahrenen Verhandlungen wieder in Gang?

„Anerkennend die politische Urteilsfähigkeit und den außerordentlichen Mut von Präsident Trump hat Kim Jong Un gesagt, dass er ernsthaft über den interessanten Inhalt nachdenken wird“, hieß es in der KCNA-Meldung. Trumps Schreiben setzt die Briefdiplomatie zwischen den beiden Politikern fort. Im Juni freute sich Trump am Vorabend des ersten Jahrestags des ersten Gipfeltreffens in Singapur über einen „schönen“ Brief von Kim. Vergangene Woche habe er von Kim zu seinem 73. Geburtstag am 14. Juni einen „Geburtstagsbrief“ bekommen, sagte er dem Nachrichtenmagazin „Time“. Nähere Angaben über den Inhalt machte auch Trump nicht.