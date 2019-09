Krude Theorie von Bolsonaro-Berater : "Theodor Adorno hat Beatles-Hits geschrieben"

1964 waren die Beatles auf Tour in den USA (hier New York). Foto: Library of Congress

Rio de Janeiro Er gilt als Guru und Einflüsterer des brasilianischen Präsidenten, er selbst sieht sich als Philosoph und Journalist: Olavo de Carvalho ist sich sicher, dass der deutsche Denker Theodor Adorno die Hits der Beatles geschrieben hat.

Die Beatles und andere Bands der 60er Jahre seien zudem "Satanisten" gewesen und hätten allein dem Drogenkonsum gehuldigt. Da die Beatles "kaum Gitarre spielen konnten", sei es unmöglich, dass sie die Welthits komponierten, so Carvalho in einem Twitter-Video. Er habe Hinweise dafür, dass stattdessen Adorno (1903-1969) die Lieder geschrieben habe. Der Drogenkonsum der Beatles habe zum Tod zweier ihrer Mitglieder geführt. In Wahrheit wurde John Lennon 1980 erschossen, George Harrison starb 2001 an Krebs.