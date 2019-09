Kampf gegen Verschwendung : Istanbuler Bürgermeister reiht 730 ungenutzte Dienstwagen öffentlich auf

Istanbul Auf einem zentralen Platz in Istanbul hat der neue Bürgermeister Ekrem Imamoglu Hunderte ungenutzte Dienstwagen der Stadtverwaltung, zur Schau gestellt und prangert damit angebliche Verschwendung öffentlicher Gelder durch seine Vorgänger aus der AKP an.

„Mein Ziel ist, die Vergeudung in dieser Stadt zu unterbinden“, sagte Imamoglu am Sonntag vor Journalisten. Imamoglu hat die ungenutzten Fahrzeuge auf einem Platz im Stadtteil Yenikapi auffahren lassen. Insgesamt wurden 730 Fahrzeuge ausgestellt, sagte der Generalsekretär der Stadtverwaltung Yavuz Erkut. Weiter erklärte er, 1247 Fahrzeuge seien aus dem System genommen worden. Damit würden insgesamt rund 50 Millionen Lira im Jahr an Miet- und Benzinkosten eingespart.