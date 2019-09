70 Personen wieder in Freiheit : Russland und die Ukraine tauschen Gefangene aus

Moskau 70 Gefangene aus Russland und der Ukraine konnten heute in ihr jeweiliges Heimatland zurückkehren. Die beiden Länder hatten sich auf einen Gefangenenaustausch geeinigt.

Der russische Anwalt Mark Feigin twitterte, Russland habe 35 Personen freigelassen, unter ihnen 24 ukrainische Seeleute, die im November 2018 vor der von Russland annektierten Halbinsel Krim gefangen genommen worden seien. Auch der Journalist Roman Suschtschenko und der Filmemacher Oleg Senzow kämen frei. Die meisten Freigelassenen wirkten bei der Ankunft in der ukrainischen Hauptstadt in guter körperlicher Verfassung. Eine Person ging allerdings an Krücken, eine zweite musste beim Gehen am Arm gestützt werden.