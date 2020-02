„Atomwaffen Division“ : US-Behörden nehmen vier mutmaßliche Neonazis fest

Washington Im Herbst 2019 sind Morddrohungen der US-Neonazigruppe „Atomwaffen Division“ gegen deutsche Politiker bekanntgeworden. Nun greift die US-Justiz wegen ähnlicher Fälle in den USA ein.

In der Mitteilung des Ministeriums hieß es, in der Gegend um Seattle seien Poster an einen Fernsehjournalisten, der über die „Atomwaffen Division“ berichtet hatte, und an zwei Personen mit Verbindungen zur Bürgerrechtsorganisation Anti-Defamation League (ADL) geschickt worden. In Tampa habe die Gruppe einen Journalisten einschüchtern wollen, das Poster aber an die falsche Adresse geschickt. Auch in Phoenix sei ein Poster an einen Journalisten gegangen.