Humanitäre Katastrophe : Europäische Außenminister fordern Ende der Kämpfe um Idlib

Berlin Angesichts der humanitären Katastrophe im Norden Syriens haben 14 Außenminister europäischer Staaten in einem gemeinsamen Appell ein Ende der Kämpfe um Idlib gefordert. Zu den Unterzeichnern zählt auch Außenminister Heiko Maas.

Der Konflikt in Syrien könne dauerhaft nur politisch gelöst werden. „Die derzeit betriebene Rückeroberung gründet in einem Irrglauben“, heißt es in dem Schreiben der Außenminister. „Dieselben Ursachen werden dieselben Wirkungen zeitigen: Radikalisierung, Instabilität in Syrien und der Region sowie Vertreibung - in einem Land, dessen Bevölkerung schon jetzt zu mehr als fünfzig Prozent vertrieben und geflüchtet ist.“