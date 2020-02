Wegen Krankheit : Buttigieg sagt mehrere Auftritte ab

Pete Buttigieg gilt als einer der Favoriten der Demokraten im US-Wahlkampf. Foto: AP/Patrick Semansky

Charleston US-Präsidentschaftsbewerber Pete Buttigieg hat vier Auftritte in Südflorida krankheitsbedingt abgesagt. Der ehemalige Bürgermeister von South Bend in Indiana leide an einer Erkältung, sagte sein Kampagnensprecher Chris Meagher.

Nach seiner Teilnahme an einer TV-Debatte mit seinen Rivalen in Charleston in South Carolina am Dienstag (Ortszeit) sollte Buttigieg eigentlich am Mittwoch zu einer Veranstaltung in Coral Gables in Florida reisen, ehe er eine Wahlkampfkundgebung abhalten wollte. Im Laufe des Tages waren weitere Auftritte in West Palm Beach und dem nahe gelegenen Ort Wellington geplant, bevor Buttigieg nach Washington weiterreisen wollte.

Drei der vier abgeblasenen Events sollten Spendenveranstaltungen sein. Buttigieg hat Anhänger aufgefordert, ihm vor dem sogenannten Super Tuesday in der kommenden Woche zu helfen, 13 Millionen Dollar einzusammeln. An diesem Tag stehen gleich in 14 Staaten Vorwahlen an.

(ala/dpa)