Internationale Welle der Kritik : Hohe Haftstrafe für Hongkonger Verleger in China löst Empörung aus

Peking Nach seinem mysteriösen Verwinden landet der Hongkonger Buchhändler Gui Minhai in China. Jetzt wird er unter vagen Vorwürfen zu zehn Jahren Haft verurteilt. China bestreitet, dass er noch Schwede ist.

Die hohe Haftstrafe von zehn Jahren gegen den in China festgehaltenen Hongkonger Verleger Gui Minhai hat international eine Welle der Kritik ausgelöst. Die Europäische Union, Menschenrechtler und Schriftsteller beklagten eine Missachtung der Rechte des 55-jährigen, der aus europäischer Sicht unverändert schwedischer Staatsbürger ist. „Seine Rechte, darunter zu konsularischem Zugang und einem fairen Verfahren, sind nicht respektiert worden“, teilte die Delegation der Europäischen Union am Mittwoch in Peking mit. China müsse „ernste Fragen“ in dem Fall beantworten.