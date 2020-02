Für Ende Februar : Türkei kündigt Angriff auf syrische Truppen in Idlib an

Türkei kündigt Angriff auf syrische Truppen in Idlib an

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan unterstützt in Syrien Rebellentruppen. Foto: AFP/HANDOUT

Ankara/Moskau Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den Angriff auf syrische Truppen in der Rebellenprovinz Idlib für Ende Februar angekündigt. Die Lufthoheit in dem Gebiet hat die russische Luftwaffe. Sie unterstützt den Vormarsch der syrischen Regierungstruppen.

Die Soldaten des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad würden aus der Nachbarschaft der türkischen Beobachtungsposten in der Region vertrieben, sagte Erdogan am Mittwoch in einer Rede vor Abgeordneten seiner AK-Partei. Er hoffe, dass die Frage der Nutzung des Luftraums über der Provinz im Nordwesten Syriens rasch geklärt werde.