Neuer US-Präsident : Alle Infos zur Amtseinführung von Joe Biden

Der gewählte US-Präsident Joe Biden will ranghohe Posten beim Auslandsgeheimdienst CIA und dem Katastrophenschutz mit erfahrenen Kräften besetzen. Deanne Criswell sei als Leiterin der Notfallmanagementbehörde Fema nominiert worden, die auf Bundesebene Hilfsmaßnahmen nach Desastern und Naturkatastrophen koordiniert, wie Bidens Team der Nachrichtenagentur AP bestätigte. Damit wäre Criswell die erste Frau an der Spitze der Behörde, in der sie bereits während der Amtszeit von Expräsident Barack Obama mehr als fünf Jahre lang ranghohe Posten bekleidete.