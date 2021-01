Kostenpflichtiger Inhalt: Joe Bidens Antrittsrede : Ein Aufruf zur Einheit, der Hoffnung macht

Foto: AP/Saul Loeb 21 Bilder Hier schwören Joe Biden und Kamala Harris den Amtseid

Meinung In einer Rede voller Emotionen und Pathos hat sich der neue US-Präsident an die Nation gewandt. Joe Biden will der Präsident aller Amerikaner sein, er will versöhnen, heilen und reparieren. Seine bedachten Worte waren eine Wohltat – und zugleich eine Ansage, welch neuer Wind jetzt im Weißen Haus wehen wird.