Brasiliens Präsident gründet eigene Partei : "Messias" Bolsonaro sammelt seine Jünger in der "Allianz für Brasilien"

"Messias" Bolsonaro sammelt seine Jünger in der "Allianz für Brasilien"

Rio de Janeiro Unter Jubelrufen wie "Mythos, Mythos" hat Brasiliens rechtspopulistischer Präsident Jair Messias Bolsonaro den Startschuss für seine eigene Partei gegeben. Sie soll Brasilien durch die "von Gott geschriebene Wahrheit von den Lügen reinigen", so das Parteiprogramm.

Und im "Namen der göttlichen Vorsehung" die "falschen Versprechen des Globalismus" bekämpfen. Sie ist zudem eine klare Ansage an die Gesellschaft, dass soziale Probleme auch mit Gewalt zu lösen sind.

Die mit Halleluja-Rufen durchzogene Gründungs-Veranstaltung hatte bisweilen sektenartige Züge. Es sei reiner Zufall, dass sein zweiter Name Messias sei, kokettierte Bolsonaro, der im Oktober 2018 mit mehr als 57 Millionen Stimmen gewählt worden war. Doch habe er "seine Rettung" Gott zu verdanken, sein Überleben sei ein Fingerzeig des Herrn, der ihn zu Höherem bestimmt habe, so der Ex-Militär.

Im September 2018 war Bolsonaro während einer Wahlkampfveranstaltung niedergestochen worden. Am Krankenbett beteten evangelikale Pastoren um sein Leben, live übertragen ins Internet. Seine Heilung stellt er seitdem als Wunder Gottes dar, der ihn, einen bescheidenen Mann, auserwählt habe. Es war die Formel für seinen Wahlsieg.

"Dieser Messianismus ist eigentlich keine Erfindung von Bolsonaro selbst, sondern er war eben der richtige Politiker zur richtigen Zeit, um diese Figur darzustellen", sagt der Theologe Francisco Borba Neto von der katholischen Universität Sao Paulo. Bolsonaro hatte in seiner 30-jährigen Politkarriere stets Polizisten und Militärs vertreten. Im Kongress gehörte er zur "Revolver-Fraktion", die die Bevölkerung bewaffnen will. Religiöses Sendungsbewusstsein zeigte er nie.

Als 2014 Korruptionsskandale Brasiliens Parteien erschütterten und zudem die Gewalt in den Städten explodierte, verquickte er "den Revolver mit der Bibel", so Borba Neto. "Er entdeckte, dass es Raum für einen messianischen Diskurs innerhalb der Politik gab." Religiosität und der Autoritarismus kennzeichnen die brasilianische Gesellschaft seit jeher. Dazu passt das Versprechen der "Allianz", jedem "guten Bürger" das Tragen von Gewehren zu erlauben.

Gleichzeitig lancierte er einen Gesetzesentwurf, der Polizisten und Militärs vor Strafverfolgung wegen Menschenrechtsvergehen schützt. Schon jetzt tötet Brasiliens Polizei im weltweiten Vergleich am häufigsten, meist ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. "Dieses neue Gesetz würde aus der vom Staat kontrollierten Polizei eine Art paramilitärische Miliz machen, ähnlich denen, die bereits über große Teile von Rio de Janeiro herrschen", so Borba Neto. "Wenn die Polizei jetzt schon unbehelligt töten kann, was soll dann erst werden, wenn es offiziell erlaubt ist?"